20 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Parmak ısırtıyor
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz performansıyla parlıyor.
Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz performansıyla parlıyor. Müthiş bir form yakalayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK maçında birçok istatistikte zirveye otururken, taraftarlar Galatasaray'a teşekkür (!) ediyor. 29 yaşındaki Aziz, Fatih Terim'in kendisini kadro dışı bırakması üzerine geçen sezon ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar, camianın şampiyonluk beklentisini bu sezon karşılamak istediklerini belirterek, "İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Hedefe kilitlendik" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...