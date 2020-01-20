20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Parmak ısırtıyor

Parmak ısırtıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de performansıyla parlıyor.

Stoperde son dönemde sürekli sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de performansıyla parlıyor. Müthiş bir form yakalayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK maçında birçok istatistikte zirveye otururken, taraftarlar Galatasaray'a teşekkür (!) ediyor. 29 yaşındaki Aziz, 'in kendisini kadro dışı bırakması üzerine geçen sezon ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Serdar, camianın şampiyonluk beklentisini bu sezon karşılamak istediklerini belirterek, "İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Hedefe kilitlendik" dedi.

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