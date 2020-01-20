20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kupa startı verildi

Kupa startı verildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Sarı-lacivertliler ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetimindeki idmanda pas, yan top ve şut çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular sadece jenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Takım bugün izin yapacak.
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