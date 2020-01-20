20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay’a Knoop etkisi

Altay’a Knoop etkisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Fenerbahçe'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden Altay, Gaziantepspor galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden Altay, Gaziantepspor galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi. Yaptığı 3 kurtarışla öne çıkan genç kaleci, oyunu hızlı başlatması ve garanti paslarıyla dikkat çekti. Altay'ın gelişiminde yeni kaleci antrenörü Marco Knoop'un antrenmanlarının da büyük payı olduğu belirtildi.

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