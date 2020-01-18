MAÇ SONUCU l Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe l ÖZET

Süper Lig'de Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Gaziantep'in 89. dakikada attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi. Fenerbahçe maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Vedat Muriqi maçın son dakikasında 2. sarıdan kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kritik mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 51. dakikada Kruse 90+2. dakikada Muriqi kaydetti.

VAR'LA GOL İPTAL



Karşılaşmanın 88. dakikasında büyük bir heyecan yaşandı. Gaziantep atağında iki takımda karşılıklı faul beklerken Twumasi ceza sahasında gol pozisyonunu değerlendirdi, ağları havalandırdı. Bu esnada Ozan Tufan'a faul olduğu Fenerbahçe tarafından belirtildi. Ama bu esnada hakem Hüseyin Göçek, VAR'ı bekledi. VAR odasından gelen uyarıyla hemen pozisyonu izleyen Hüseyin Göçek, iptal kararı verdi ve skor yeniden 1-0 kaldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Gaziantep ise 24 puanla 9. sırada kaldı.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

39'da Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafa vuruşu auta çıktı.

45' Fenerbahçe çok net bir fırsatı kaçırdı. Emre Belözoğlu'nun pasında Ozan Tufan, kafayla topu Vedat Muriqi'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vedat'ın kafa vuruşunu Günay kurtardı.

İkinci yarının 28. saniyesinde Garry Rodrigues, kaleciyi çalımladı ve boş kaleye vuruşunda top direkten döndü. Vedat Muriqi ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı havada. VAR devrede.

67' Gaziantepspor Twumasi ile gole çok yaklaştı. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Twumasi'nin vuruşu yandan auta gitti.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kenan, Kayode

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

40. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.