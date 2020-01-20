20 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Muriç: Tek amaçları algı

Muriç: Tek amaçları algı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Gaziantep'te gördüğü kırmızı kartla eleştirilen Vedat Muriç, net konuştu.

Gaziantep'te gördüğü kırmızı kartla eleştirilen Vedat Muriç, net konuştu. Dedikoduların farkında olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu tüm camiamız iyi biliyor. Biz 29. şampiyonluğa konsantreyiz" dedi.

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