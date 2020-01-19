19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan Tufan’dan 3. asist

Ozan Tufan’dan 3. asist
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Son haftaların formda ismi Ozan Tufan, beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı.

Son haftaların formda ismi Ozan Tufan, beklentilerin altında kaldığı dünkü maçı bir asistle tamamladı. Vedat Muriç'in skoru belirleyen golünde pası veren Ozan, bu sezonki 3. asistini yaptı. Gaziantepspor'a karşı sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

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