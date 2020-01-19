Gül de tribünde

Fenerbahçe dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. Gaziantep taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. Gaziantep taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.