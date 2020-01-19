19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gül de tribünde

Gül de tribünde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Fenerbahçe dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. Gaziantep taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe dün akşam G.Antep'e konuk olurken, karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit de protokol tribününden izledi. Mücadelenin başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu. Gaziantep taraftarları da stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

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