19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Goller VAR’a takıldı

Goller VAR’a takıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

F.Bahçe 46’da Muriç; Gaziantep ise 87’de Twumasi ile ağları sarstı Ancak iki pozisyonda da devreye giren VAR, golleri geçersiz saydı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda özellikle son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Karşılaşmada en çok öne çıkan pozisyonlar maçın golsüz devam ettiği 46. dakikada Vedat Muriç, fileleri havalandırdı. Ancak devreye giren VAR sistemi, bu pozisyonda ofsayt olduğunu orta hakem 'e iletti. 87'de ise bu kez Gaziantepspor'un gol sevinci kursağında kaldı. Ev sahibinin Twumasi ile bulduğu beraberlik sayısı öncesi Ozan Tufan'a faul yapıldığını tespit eden VAR, bu golü de iptal etti.

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