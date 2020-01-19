19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Muriç’e para yetmez

Muriç’e para yetmez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muriç'in ismi ekibi Burnley anılıyordu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat Muriç'in ismi ekibi Burnley anılıyordu. Ancak Burnley menajeri Sean Dyche Kosovalı santrforun bonservis bedelinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Dyche "Muriç'in transferi mümkün değil. 20-25 milyon euro gibi miktarlar hayallerimin dışında" dedi.

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