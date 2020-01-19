İşte o ruh

Önce Kruse, sahneye çıktı. Alman yıldız, tekmeye kafa koydu, gol perdesini açtı. Muriç, son sözü söyleyen adamdı. İki yıldız, sarı-lacivertlileri zirve yarışında tutmayı başardı

Gaziantep'te çok kritik 3 puan alan Fenerbahçe'yi zafere taşıyan isimler Max Kruse ve Vedat Muriç'ti. İki yıldız oyuncu, attıkları gollerin yanı sıra mücadeleleri ve futbollarıyla öne çıktı. Sahneye çıkan ilk isim 51. dakikada Max Kruse'ydi. Vedat Muriç'in ortasında Djilobodji'nin müdahalesine rağmen kafayla topa vurdu ve ağlarını havalandırmayı başardı. Rakibin direncini kırılırken, Alman yıldız golden sonra da önemli fırsatlar yakaladı.

14 GOL ONLARDAN GELDİ

Rakip savunmaya zor anlar yaşatan Kruse, 84. dakikada yerini Deniz'e bıraktı. Karşılaşmada son sözü ise Vedat Muriç söyledi. Sahada basmadık yer bırakmayan Kosovalı futbolcu, 90+2'de kaleci Günay'ı avladı, skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmayı 1 asist ve 1 gollük performansla tamamlayan 25 yaşındaki oyuncu, son bölümlerde ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kruse, Süper Lig'de 3. golünü atarken, Muriç bu sezon 11. kez fileleri havalandırmayı başardı.