İşte o ruh
Önce Kruse, sahneye çıktı. Alman yıldız, tekmeye kafa koydu, gol perdesini açtı. Muriç, son sözü söyleyen adamdı. İki yıldız, sarı-lacivertlileri zirve yarışında tutmayı başardı
Gaziantep'te çok kritik 3 puan alan Fenerbahçe'yi zafere taşıyan isimler Max Kruse ve Vedat Muriç'ti. İki yıldız oyuncu, attıkları gollerin yanı sıra mücadeleleri ve futbollarıyla öne çıktı. Sahneye çıkan ilk isim 51. dakikada Max Kruse'ydi. Vedat Muriç'in ortasında Djilobodji'nin müdahalesine rağmen kafayla topa vurdu ve ağlarını havalandırmayı başardı. Rakibin direncini kırılırken, Alman yıldız golden sonra da önemli fırsatlar yakaladı.
14 GOL ONLARDAN GELDİ
Rakip savunmaya zor anlar yaşatan Kruse, 84. dakikada yerini Deniz'e bıraktı. Karşılaşmada son sözü ise Vedat Muriç söyledi. Sahada basmadık yer bırakmayan Kosovalı futbolcu, 90+2'de kaleci Günay'ı avladı, skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmayı 1 asist ve 1 gollük performansla tamamlayan 25 yaşındaki oyuncu, son bölümlerde ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kruse, Süper Lig'de 3. golünü atarken, Muriç bu sezon 11. kez fileleri havalandırmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...