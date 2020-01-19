Bir başına gitti

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli dün Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli dün Türkiye'den ayrıldı. Fransız Sportif Direktörü, sarı-lacivertli kulüpten hiç kimse uğurlamaya gelmedi. Comolli'den geriye havalimanındaki tek fotoğrafı ve Fenerbahçe'de yaptığı hatalı kararlar kaldı.