19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Garry: O golü atmalıydım

Garry: O golü atmalıydım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan Garry Rodrigues, "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. Takımım adına çok mutluyum. Zor bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.

Maç golsüz devam ederken kaleciyi geçip topu direğe nişanlayan Garry Rodrigues, "Karşı karşıya golü atmalıydım. Bu pozisyonlara girmek de benim işim ve yaratmak da önemli. Takımım adına çok mutluyum. Zor bir deplasmandı. Ligin 2. yarısına iyi başlamak bizim için çok iyi oldu" dedi.

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