Fenerbahçe'de Altay kalesinde devleşti

21 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın gizli mimarı oldu. 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla Gaziantep forvetlerine geçit vermedi.

Maçın gizli kahramanı kaleci Altay Bayındır'dı... Bu sezon ligde 4. kez kalesini kapatan (İkisi Gaziantep'e karşı 5-0 / 1-0) Altay, "İşimizi yapmaya çalıştık. İkinci yarının ilk maçında 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza böyle devam edip sezon sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çalıştıkça ve sahaya bunları yansıttıkça ay-yıldızlı formanın da yakın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



KNOOP FARKI!

Altay'a taraftarlardan da sosyal medyada övgü yağdı: # Altay devleşiyor #Allah Altay'a sabır versin, bizim savunma evlere şenlik # Marco Knoop hakkında erken konuşmak gibi olmasın ama bugün sahada bambaşka bir Altay Bayındır izledik.