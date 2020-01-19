19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Adım adım Brescia

Adım adım Brescia
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Ayrılması gündemde olan Miha Zajc adım adım Brescia'ya gidiyor. Slovenyalı orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi.

Ayrılması gündemde olan Miha Zajc adım adım Brescia'ya gidiyor. Slovenyalı orta saha için son pazarlıkların yapıldığı kaydedildi. İtalyan ekibi 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro önerirken, Fenerbahçe yönetimi ise 4 milyon euro'da diretiyor. Zajc'ın ise nihai karar için gün saydığı kaydedildi.

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