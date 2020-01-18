18 Ocak 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Vedat Muriç bilerek yapıyor!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriç kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
18.01.2020
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Muriç'in kırmızı kart görmesiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Muriç kart görmek istiyor ve hakemi zorluyor. Birincide hakem göstermiyor, ikincide topa vuruyor. Vedat kart görmeyi kafaya koymuş, bilerek yapıyor." dedi.
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