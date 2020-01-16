MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 80-74 yenildi. enerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini aldı. Barcelona ise üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve sezonun 14. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Barcelona, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. Hücumda oldukça durgun oynayan Fenerbahçe Beko karşısında son bölümde farkı 14 sayıya (10-24) çıkaran Barcelona, ilk çeyreği 24-12 önde kapattı.
İkinci çeyrekte Kuric ve Delaney'le 3 sayılık basketler bulan Barcelona, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 12-30. De Colo'nun devreye girmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 10'a indirdi: 20-30. Savunmasını sertleştirerek farkı 18. dakika içinde 1 sayıya (34-35) kadar indiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-39 geride gitti.
Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve Davies'le sayılar bulan Barcelona, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkarttı: 43-51. Sloukas ve Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe Beko farkı indirmesine rağmen Claver'in skorer oyunuyla İspanyol temsilcisi final periyoduna 61-56 önde girdi.
Final periyoduna sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 6-0'lık seriyle 32. dakikada ilk kez öne geçti: 62-61. Delaney'in içerden ve dışarıdan attığı basketlerle kontrolü tekrar eline alan Barcelona, 36. dakikada 71-64'lük üstünlük yakaladı. Vesely'nin 5 faul alarak kenara gelmesiyle hücumda etkisi azalan Fenerbahçe Beko karşısında Barcelona, Delaney'in 3 sayılık basketiyle farkı bitime 2.5 dakika kala çift hanelere çıkardı: 66-76. Fenerbahçe Beko farkı indirse de üstünlüğünü koruyan Barcelona, sahadan 80-74 galip ayrıldı.
SALON: Ülker Sports Arena
HAKEMLER: Damir Javor, Joseph Bissang, Ioannis Foufis
FENERBAHÇE BEKO: Westermann, De Colo 12, Williams 7, Thomas 2, Datome 7, Sloukas 14, Melih Mahmutoğlu, Vesely 7, Lauvergne, Kalinic 12, Nunnally 11, Ali Muhammed 2
BARCELONA: Davies 12, Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Kuric 5, Tomic, Delaney 14, Oriola 2, Abrines
1'İNCİ PERİYOT: 12-24
İLK YARI: 39-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-61
BEŞ FAUL ALAN: 36.44 Vesely (Fenerbahçe Beko)
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