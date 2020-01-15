15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fransızlar yazdı: Rami gidiyor
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Adil Rami için Fransa'dan önemli bir iddia geldi. L'Equipe Gazetesi, tecrübeli stoperin yakın zamanda Fenerbahçe'den ayrılacağını yazdı.
Haberde; Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki stoperin forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istediği kaydedildi. Rami'nin İtalya Serie A'dan 2, Amerika MLS ve Çin Ligi'nden birer takımdan teklif aldığı iddia edildi.
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