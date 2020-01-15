15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fransızlar yazdı: Rami gidiyor

Fransızlar yazdı: Rami gidiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Adil Rami için 'dan önemli bir iddia geldi. L'Equipe Gazetesi, tecrübeli stoperin yakın zamanda 'den ayrılacağını yazdı.

Haberde; 'de beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki stoperin forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek istediği kaydedildi. Rami'nin İtalya Serie A'dan 2, Amerika MLS ve Çin Ligi'nden birer takımdan teklif aldığı iddia edildi.

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