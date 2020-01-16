16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen , bu akşam 'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak.

8 galibiyete ulaşan , puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. ise 5. sırada.

"AGRESİF OLMALIYIZ"

Obradovic, "Sadece 'un değil, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyle karşılaşacağız. İlk maç Barcelona için çok kolay olmuştu. Rakibimizin agresifliğine hazır olmamız gerekiyor" dedi.

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