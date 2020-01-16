Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona

THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, bu akşam Barcelona'yı konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 tarafından naklen yayınlanacak.

8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. Barcelona ise 5. sırada.

"AGRESİF OLMALIYIZ"

Obradovic, "Sadece Final Four'un değil, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük adaylarından biriyle karşılaşacağız. İlk maç Barcelona için çok kolay olmuştu. Rakibimizin agresifliğine hazır olmamız gerekiyor" dedi.