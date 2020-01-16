16 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2020

, 'in 18. haftasında BtcTurk ile 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

BtcTurk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak , daha sonra kampa girecek.

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