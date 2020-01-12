12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!

Falette tescil edilmeyebilir!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Tahkim'in kararı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette'nin durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Kanarya'nın limit aşımını ortadan kaldırmazsa 'nin bu transferi tescil etmeyeceği belirtildi.

Puan silme ve transfer yasağı gibi cezalar için ise farklı görüşler var. 'nin yaptırımları Lisans Yenileme Dönemi'nde yaptığı, bu nedenle şimdi ceza verilmeyeceği iddia edildi. Son sözün Lisans Kurulu'nda olduğu, F.Bahçe'nin kurulla görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

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