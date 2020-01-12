Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!

Tahkim'in kararı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette'nin durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Kanarya'nın limit aşımını ortadan kaldırmazsa TFF'nin bu transferi tescil etmeyeceği belirtildi.

Puan silme ve transfer yasağı gibi cezalar için ise farklı görüşler var. TFF'nin yaptırımları Lisans Yenileme Dönemi'nde yaptığı, bu nedenle şimdi ceza verilmeyeceği iddia edildi. Son sözün Lisans Kurulu'nda olduğu, F.Bahçe'nin kurulla görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.