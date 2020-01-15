15 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kötü haber! Deniz Türüç...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020

son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan 'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deniz Türüç'ün durumu çekilen MR sonucu belli oldu. İşte 26 yaşındaki oyuncunun son durumu...

Kulübü, milli futbolcusu 'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.

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