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Fenerbahçe'ye kötü haber! Deniz Türüç...
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 Giriş Tarihi: 15.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deniz Türüç'ün durumu çekilen MR sonucu belli oldu. İşte 26 yaşındaki oyuncunun son durumu...
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.
Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.
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