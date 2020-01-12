12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transferinde zorunlu rötar

Fenerbahçe'nin transferinde zorunlu rötar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Fenerbahçe, 'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu. Transfer, kaynak bulununcaya kadar beklemeye alındı.

Fenerbahçe'de harcama limiti için 'ndan gelen olumsuz karar transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı. Stopere Simon Falette'yi kiralayan sarı-lacivertliler, sol bek için de Milan'lı Ricardo Rodriguez ile el sıkışmıştı. İtalyan ekibini satın alma opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışan yönetim, bu transferi birkaç gün içinde açıklamayı planlıyordu. Ancak Tahkim'in kararı sonrası İsviçreli futbolcunun gelişi ertelendi.

OYUNCU SATILACAK
Yönetim, limitteki açığı kapatmak ve 'ın istediği transferleri gerçekleştirmek için girişimlerine hız verdi. İlk etapta teklif olduğu belirtilen Zajc ve Jailson gibi oyuncuların satılması için çalışılacak. Bankalarla yapılandırma anlaşmasının da gerçekleşmesi halinde krizin aşılması bekleniyor. Tek sıkıntı Rodriguez için PSV'nin de devrede olması. Bu konuda da 27 yaşındaki oyuncu ve menajerinden bir süre beklemeleri istenecek.

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