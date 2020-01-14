14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak olan 'de teknik direktör , rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak.

son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak olan 'de şoku yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sarı-kırmızılı takım karşısında oynanacak mücadelede yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Yanal'ın ağır gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.

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