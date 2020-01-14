Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sarı-kırmızılı takım karşısında oynanacak mücadelede yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Yanal'ın ağır gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.