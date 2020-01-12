12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Malatya’nın Alper aşkı

Malatya’nın Alper aşkı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Ligin flaş takımlarından 'da gündem ... Fenerbahçe'de kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Doğu ekibi, tüm şartları zorluyor.

Ligin flaş takımlarından 'da gündem ... Fenerbahçe'de kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Doğu ekibi, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör 'ın da bu futbolcuda ısrarcı olduğu belirtilirken, Malatyaspor'un bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği kaydediliyor.
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