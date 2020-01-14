14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Brescia, Zajc’ı bitiriyor

Brescia, Zajc’ı bitiriyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2020

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı.

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı. 5-1'lik Sampdoria yenilgisini unutturmak isteyen Brescia'nın Sloven orta saha için 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor. Zajc'ın ayak bileğindeki sakatlığın da düzelmek üzere olduğu, genç ismin Empoli'den sonra ikinci kez İtalya'da oynayacağı bildirildi.
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