13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Zajc için ilgi mektubu

Zajc için ilgi mektubu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Brescia, Miha Zajc için 'Interest Letter' yani 'ilgi mektubu' yollayıp, Fenerbahçe'den sağlık raporlarını istedi. İtalyan ekibinin, sağlık durumuna göre Sloven oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

Brescia, Miha Zajc için 'Interest Letter' yani 'ilgi mektubu' yollayıp, Fenerbahçe'den sağlık raporlarını istedi. İtalyan ekibinin, sağlık durumuna göre Sloven oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi. Bu arada Zajc bireysel antrenman ve kuvvet çalışmalarına başladı. 25 yaşındaki orta sahanın ayak bileğindeki sakatlığı büyük ölçüde iyileşti. Fenerbahçe, Zajc'ın satışından en az 3-5 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planlıyor.

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