13 Ocak 2020, Pazartesi
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Alt yapıdan tek galibiyet
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.
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