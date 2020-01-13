Alt yapıdan tek galibiyet

Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop Başakşehir'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.