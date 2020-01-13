13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Alt yapıdan tek galibiyet

Alt yapıdan tek galibiyet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop 'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Gelişim Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe bir galibiyet, iki yenilgi aldı. Fenerbahçe U14, Medipop 'i Asaf Akın, Ozan Çelik ve Yusuf Gülsoy'un golleriyle 3-1 yenerken, U15'ler aynı rakibine 3-0, U16'lar ise 2-0 mağlup oldu.

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