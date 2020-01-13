13 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Hatem Ben Arfa iddiası
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü.
Her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia geldi. Le10Sport'ta yer alan habere göre Fransız yıldızla ara transfer döneminde ilgilenen 5 kulüp arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ileri sürüldü. Diğer takımlar ise Lyon, Almeria, Valladolid ve Espanyol olarak gösterildi. Arfa'nın Lyon'a öncelik verdiği belirtildi.
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