13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Burger King ile imzalıyor

Burger King ile imzalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Fenerbahçe ile hızlı servis restoran zinciri Gıda arasındaki sponsorluk anlaşması bugün imzalanacak. TAB Gıda anlaşma kapsamında Fenerbahçe'ye markasıyla sponsor olacak. Ülker Stadı'ndaki imza törenine başkan 'un da katılması bekleniyor.

Fenerbahçe ile hızlı servis restoran zinciri Gıda arasındaki sponsorluk anlaşması bugün imzalanacak. TAB Gıda anlaşma kapsamında Fenerbahçe'ye markasıyla sponsor olacak. Ülker Stadı'ndaki imza törenine başkan 'un da katılması bekleniyor.

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