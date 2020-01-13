Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin ilk transferi Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen stoper Simon Falette olmuştu. Özellikle maliyeti düşük ve uyum sorununu en kısa sürede atlatabilecek oyunculara yönelen Kanarya, bu özelliklere sahip oyunculara yöneldi. Bu kapsamda savunmanın solunda gerekli alternatifleri bulunmayan sarı-lacivertlilerde bu bölgede bir çok isim gündeme gelmişti. Fakat oyuncu tarafından bomba bir açıklama geldi. Kim bu isim ve ne dedi? İşte tüm detaylar...