Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2019-20 sezonunun 2. yarısı öncesinde oynayacağı Kayserispor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye oyuncu listesini bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.
RAMI VE ALPER...
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Rami ve Alper Potuk TFF'ye verilen listede yer alırken, Sadık Çiftpınar sakatlığından dolayı listeye alınmadı.
YENİ TRANSFER SIMON FALETTE DE KADRODA YOK!
Ayrıca yeni transfer Simon Falette de kadroda yer almadı.
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