13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor

Kamp bugün sona eriyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana Antalya'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak.

Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana Antalya'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak. Kanarya idmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda ile yarın oynayacağı maç için Kayseri'ye gidecek.

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