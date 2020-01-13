13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcuların hızlı tren keyfi

Hızlı tren keyfi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Fenerbahçeli futbolcular idmandan sonra Belek'te "Masallar Mekanı" olarak nitelendiren eğlence merkezini gezdi. Sarı-lacivertlileri, eğlence merkezinin animasyon gösteri ekibi Fenerbahçe marşıyla karşıladı.

Futbolcular ve antrenör hızlı trene binerken, Rodrigues ise takım arkadaşlarının ısrarına rağmen trene binmedi. da hızlı trene binmeyerek, cep telefonu ile oyuncuların fotoğraflarını çekti.

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