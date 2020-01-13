Fenerbahçeli futbolcuların hızlı tren keyfi

Fenerbahçeli futbolcular idmandan sonra Belek'te "Masallar Mekanı" olarak nitelendiren eğlence merkezini gezdi. Sarı-lacivertlileri, eğlence merkezinin animasyon gösteri ekibi Fenerbahçe marşıyla karşıladı.

Futbolcular ve antrenör Volkan Demirel hızlı trene binerken, Rodrigues ise takım arkadaşlarının ısrarına rağmen trene binmedi. Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, cep telefonu ile oyuncuların fotoğraflarını çekti.