12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Kros Ligi’nde Fenerbahçe farkı

Kros Ligi’nde F.Bahçe farkı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Turkcell Türkiye Kros Ligi 1. Kademe yarışmalarında Fenerbahçe, U20 kadınlarda liderlikte yer alırken; U20 erkeklerde ikinci, büyük kadınlarda da dördüncü oldu.

Mersin'de yapılan ilk etap yarışlarında dört kategoride toplam 344 atlet parkura çıktı. Kros Ligi'nde ikinci kademe yarışmaları 8 Şubat'ta Kuşadası'nda yapılacak.

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