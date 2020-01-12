12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İlk 6 haftada 14 puan hesabı

İlk 6 haftada 14 puan hesabı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Başkan , ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; Gaziantep FK, Trabzon ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek.

Başkan , ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; Gaziantep FK, Trabzon ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek. Kadıköy'de ise Başakşehir, Alanya ve Galatasaray'ı ağırlayacak. Hedef bu seriden en az 12-14 puan toplamak. İlk yarıda 11 puan alınmıştı.

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