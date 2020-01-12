12 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Simon Kjaer Milan’a gitti

Simon Kjaer Milan’a gitti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

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