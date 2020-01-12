Simon Kjaer Milan’a gitti

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.