11 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret!

Tahkim limit kararını açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

Türkiye Futbol Federasyonu () , 'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına", 'nin de "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları karara bağladı. Tahkim Kurulu, iki kubülün de itirazını reddetti.

Açıklama şöyle;

- Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

- Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması

İŞTE VERİLECEK CEZALAR

Limitin aşılması durumunda TFF şu cezaları verecek:

* YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar
* YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması
* YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı
* YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
* YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
* YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

Fenerbahçe'den 'takım harcama limitleri' hakkında açıklama!

PEKİ CEZA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Talimat şöyle diyor: "Kulüplere bu talimat uyarınca bir sezonda en fazla 3 puanı geçmeyecek şekilde verilen puan silme cezaları, Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunduğu tarihi takip eden sezonda uygulanır."

Yani talimatları uygulamayan kulüpler bu sezon ceza alsa bile puanı bu sezondan değil, gelecek sezon başlarken düşecek.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

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