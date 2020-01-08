08 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den 'takım harcama limitleri' hakkında açıklama!

F.Bahçe'den 'takım harcama limitleri' açıklaması!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020

Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'takım harcama limitleri' konusunda açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

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