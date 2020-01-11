Rodriguez presi
Ricardo Rodriguez ile anlaşan Fenerbahçe, transferi bitirmek için Milan’a yoğun baskı uyguluyor. İmza için oyuncu satışının beklendiği de belirtildi.
Ricardo Rodriguez için AC Milan ile pazarlıklar devam ediyor. Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi. Rodriguez'in 'ayrılma olasılığı' nedeniyle Milan'ın Cagliari ile bugün oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı da ifade edildi. F.Bahçe'nin Rodriguez'e imza attırmak için oyuncu satışını beklediği ileri sürüldü.
YÖNETİMDEN HABER BEKLİYOR
Başkan Ali Koç'un 'Kadromuzdan bir isme iyi bir teklif var, değerlendiriyoruz' dediği futbolcu hakkında Jailson ya da Miha Zajc'dan biri olduğu yorumları yapılıyor. Zajc'ı Brescia istiyor... Jailson içinse Napoli ve Arap takımlarının devrede olduğu iddia edildi. Pazarlıkları sürdüren yönetimin, satışın ardından Rodriguez'i İstanbul'a ge tireceği gelen haberler arasında. Her konuda anlaşılan 27 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'den haber bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...