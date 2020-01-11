Rodriguez presi

Ricardo Rodriguez ile anlaşan Fenerbahçe, transferi bitirmek için Milan’a yoğun baskı uyguluyor. İmza için oyuncu satışının beklendiği de belirtildi.

Ricardo Rodriguez için AC Milan ile pazarlıklar devam ediyor. Tuttomercato, sarı-lacivertlilerin İsviçreli sol bek konusunda yoğun presinin sürdüğünü, ancak henüz kulüpler arasında resmi bir anlaşmanın imzalanmadığını belirtti. PSV Eindhoven'ın da oyuncuya ilgisinin devam ettiği kaydedildi. Rodriguez'in 'ayrılma olasılığı' nedeniyle Milan'ın Cagliari ile bugün oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı da ifade edildi. F.Bahçe'nin Rodriguez'e imza attırmak için oyuncu satışını beklediği ileri sürüldü.

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Başkan Ali Koç'un 'Kadromuzdan bir isme iyi bir teklif var, değerlendiriyoruz' dediği futbolcu hakkında Jailson ya da Miha Zajc'dan biri olduğu yorumları yapılıyor. Zajc'ı Brescia istiyor... Jailson içinse Napoli ve Arap takımlarının devrede olduğu iddia edildi. Pazarlıkları sürdüren yönetimin, satışın ardından Rodriguez'i İstanbul'a ge tireceği gelen haberler arasında. Her konuda anlaşılan 27 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'den haber bekliyor.