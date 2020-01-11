11 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Brescia Zajc için masaya oturuyor

Brescia Zajc için masaya oturuyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.01.2020

 Zajc'a talip olan Brescia'nın F.Bahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Zajc'a talip olan Brescia'nın F.Bahçe ile resmi görüşmelere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibine yakın Bresciaoggi sitesi, mavi-beyazlı ekibin diğer transfer hedeflerinden umduğunu bulamadığını vurguladı. Zajc isminin yeniden öne çıktığı belirtilirken, "Sloven futbolcu transfere onay verdi. F.Bahçe ile görüşmeler yakında başlayacak" denildi.

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