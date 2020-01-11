11 Ocak 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gözler Comolli’de

Gözler Comolli’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başkan 'un, "Twitter hesabı açmasından rahatsızım, kendisini uyaracağım" sözlerinin ardından gözler sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi.

Başkan 'un, "Twitter hesabı açmasından rahatsızım, kendisini uyaracağım" sözlerinin ardından gözler sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi. Falette transferi ve Rogon menajerlik şirketiyle bağı olduğu iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Fransız futbol adamı, şimşekleri üzerine çekmişti. Comolli'nin Ali Koç ile yapacağı görüşmede, başkanın tavrına göre istifa edebileceği ya da görevine son verilebileceği konuşuluyor.

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