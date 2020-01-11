Koç’tan 1 müjde 2 uyarı
1- Sol beke mutlaka oyuncu alacağız. 2-Comolli'yi uyaracağım ancak Falette'yi bizim aldığımız doğru. 3- Mali tabloyu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidemeyebiliriz.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam 1907 Derneği'nde önemli açıklamalar yaptı. Koç, sol beke mutlaka transfer yapacaklarını belirtirken, Comolli'yi eleştirdi, camiayı ise Avrupa konusunda uyardı. İşte o sözler:
-İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene takımda bambaşka bir hava var.
-Sol beke mutlaka transfer yapacağız. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var; değerlendiriyoruz. Eğer kabul edersek yerine daha az maliyetli bir futbolcu alabiliriz.
-Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa'ya gidememe durumumuz var.
-Comolli'yi (Twitter hesabından yaptığı açıklamalar için) uyaracağım, biz onu zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru. Son transferi (Simon Falette) ben ve yönetim kurulu yaptık. Gustavo transferinden memnunduk, o ekiple çalıştık.
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