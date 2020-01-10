10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Simon Falette kampa katıldı

Simon Falette kampa katıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Simon Falette, kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

Simon Falette, kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

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