Simon Falette kampa katıldı

Simon Falette, Belek kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

Simon Falette, Belek kampına katıldı. Önceki akşam imzayı attıktan sonra gece yarısı Antalya'ya giden Gineli stoper dün ilk idmanına çıktı. Takımdan ayrı düz koşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.