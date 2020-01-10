10 Ocak 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Baki: Yüreğini ortaya koyacak
Giriş Tarihi: 10.01.2020
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Simon Falette için taraftara güvence verdi. Uzun bir süredir solak stoper aradıklarını belirten Baki, "Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir. Ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya aç, bizimle beraber şampiyonluk için kavga edecek, yüreğini ortaya koyacak bir karakteri kadromuza kattık" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...