Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer

Simon Falette, Fenerbahçe'nin son 18 ayda stopere yaptığı 6. transfer oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından bu bölgeye ilk olarak geçen yaz Diego Reyes'i alan sarı-lacivertli ekip, ara transferde ise Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz'i kadrosuna katmıştı.

Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka takviyelerini yapan yönetim, son olarak Falette'yi getirdi. 6 oyuncunun toplam maliyetinin 28 milyon euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç dönemindeki toplam transfer sayısı ise 30'a yükseldi.