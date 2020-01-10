10 Ocak 2020, Cuma
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Koç’tan 18 ayda stopere 6. transfer
Giriş Tarihi: 10.01.2020
Simon Falette, Fenerbahçe'nin son 18 ayda stopere yaptığı 6. transfer oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından bu bölgeye ilk olarak geçen yaz Diego Reyes'i alan sarı-lacivertli ekip, ara transferde ise Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz'i kadrosuna katmıştı.
Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka takviyelerini yapan yönetim, son olarak Falette'yi getirdi. 6 oyuncunun toplam maliyetinin 28 milyon euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan Ali Koç dönemindeki toplam transfer sayısı ise 30'a yükseldi.
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