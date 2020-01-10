Kulübe yeni sponsor

Fenerbahçe yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda'nın Burger King markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni 13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.

Fenerbahçe yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda'nın Burger King markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni 13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.