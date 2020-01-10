10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kulübe yeni sponsor

Kulübe yeni sponsor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Fenerbahçe yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi Gıda'nın markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni 13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.

Fenerbahçe yeni bir sponsora daha kavuştu. Hızlı servis restoran zinciri devi Gıda'nın markasıyla sarılacivertli kulübe sponsor olduğu açıklandı. Taraflar arasındaki imza töreni 13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Anlaşmanın detayları bu toplantıda açıklanacak.

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