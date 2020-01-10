10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de barbekü keyfi

Fenerbahçe'de barbekü keyfi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de barbeküde yer aldı.

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de barbeküde yer aldı.

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