Fenerbahçe'de barbekü keyfi

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de barbeküde yer aldı.

Sarı-lacivertli oyuncular dün sabahki idmanın ardından barbekü partisi yaptı. Neşeli bir ortamda gerçekleşen organizasyonda oyuncular bol bol et yiyip, stres attı. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de barbeküde yer aldı.