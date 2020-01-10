10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yapılandırmada sona gelindi

Yapılandırmada sona gelindi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği ile uzun süredir görüşülen yapılandırması konusunda sona gelindi. Yönetimin, uzun süredir yoğun çaba harcadığı konuyla ilgili iki özel bankayla imza aşamasına geldiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği ile uzun süredir görüşülen yapılandırması konusunda sona gelindi. Yönetimin, uzun süredir yoğun çaba harcadığı konuyla ilgili iki özel bankayla imza aşamasına geldiği ifade edildi. Yapılacak anlaşmada borç yapılandırmasının ilk 1 yıl geri ödemesiz olacağı belirtiliyor. Yönetimin anlaşma şartlarının kesinleşmesinin ardından bilgilendirme yapması bekleniyor.

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