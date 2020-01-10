Fenerbahçe U18’den 3 isme milli davet

U18 Milli Takımı'mızın 15 Ocak'ta İstanbul'da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'ndan Eyüp Akcan, Gürkan Başkan ve Gülhan Üreyen de davet edildi.

U18 Milli Takımı'mızın 15 Ocak'ta İstanbul'da İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'ndan Eyüp Akcan, Gürkan Başkan ve Gülhan Üreyen de davet edildi. Üç sarı-lacivertli oyuncu, yarın 13.00'te TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak kampa dahil olacak.