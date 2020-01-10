10 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe U18’den 3 isme milli davet

Fenerbahçe U18’den 3 isme milli davet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2020

U18 'mızın 15 Ocak'ta İstanbul'da ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'ndan Eyüp Akcan, Gürkan Başkan ve Gülhan Üreyen de davet edildi.

U18 'mızın 15 Ocak'ta İstanbul'da ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'ndan Eyüp Akcan, Gürkan Başkan ve Gülhan Üreyen de davet edildi. Üç sarı-lacivertli oyuncu, yarın 13.00'te 'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak kampa dahil olacak.

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