Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, akşam antrenmanında takımla çalışmalarda yer aldı.
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını 18.00'de gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı lacivertli ekipte yeni transfer Simon Falette takımla ilk çalışmasına çıkarken, Max Kruse hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
EMRE UYARILARDA BULUNDU
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, oyuncularla yakında ilgilenerek yaptıkları hataları düzeltmeleri doğrultusunda direktiflerde bulunurken hırsı ile dikkatleri çekti.
GÜRKAN BAŞKAN SAKATLANDI
Sarı lacivertli ekipte altyapı oyuncularından Gürkan Başkan, idmanda sakatlık yaşadı. Genç futbolcu bileğinden sakatlanırken tedavi edilmek üzere otele götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...