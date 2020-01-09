09 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Baskonia - F.Bahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Euroleague'de 18. haftada , deplasmanına konuk olacak. Beko, Baskonia'yı deplasmanda yenerek yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe Beko, 4 maçlık mağlubiyet serisine Olympiacos'u deplasmanda yenerek son vermişti. Peki Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte kritik karşılaşma öncesi son bilgiler...

Euroleague'de 18. haftada ile karşı karşıya gelecek. Baskonia bu maç öncesi Barcelona'yı 76-74 yenerek 3 maçlık mağlubiyetine son vermişti. Sarı-lacivertliler ise Olympiacos'u deplasmanda 87-96 yenerek 4 maçlık kötü gidişatına son vermişti.

Karşılaşma öncesi Baskonia'nın 17 maç sonunda 7 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunuyor.

Temsilcimiz Beko'nun ise 6 galibiyet, 11 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, play-offlar yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmada kazanan kim olacak?

AVRUPA'DA 527. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına bugün Baskonia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, 'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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BASKONIA İLE 25. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle bugün THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.

Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.

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